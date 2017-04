Gabon : Bongo lance son "dialogue politique"

En proie à des tensions politiques, économiques et sociales, le Gabon lance mardi son "dialogue politique", voulu par le président Ali Bongo Ondimba depuis sa réélection contestée il y a six mois mais boycotté par son rival Jean Ping. Alors que Libreville cherche de nouveaux investisseurs, notamment en Chine et en France, pour relancer et diversifier son économie, les partenaires du pays suivent de près ce rendez-vous. En tête desquels la France, ex-puissance coloniale, qui avait accueilli très fraîchement la réélection de M. Bongo, mise en cause par les observateurs électoraux de l'Union européenne (UE).