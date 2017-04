Venezuela : nouveaux heurts entre opposition et police

Des heurts avec les forces de l'ordre ont à nouveau éclaté samedi à Caracas lors d'une manifestation qui a rassemblé des milliers d'opposants au président vénézuélien Nicolas Maduro, la quatrième en une semaine dans ce pays en pleine crise politique et économique. Dans le quartier de La Campiña, les quelque 4.000 manifestants ont été empêchés d'avancer par les policiers et la garde nationale (militaires) qui ont utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc pour les contenir. Certains d'entre eux, visage couvert, ont répliqué en lançant des pierres.