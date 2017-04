Un engin suspect neutralisé à Oslo

La police norvégienne a annoncé dimanche avoir neutralisé un engin suspect "ressemblant à une bombe" près du centre-ville d'Oslo et arrêté une personne, deux jours après un attentat au camion bélier à Stockholm. "Les artificiers de la police ont procédé à une explosion contrôlée dans la nuit de samedi à dimanche", a indiqué la police d'Oslo dans un communiqué. Zone animée de la capitale norvégienne, le quartier de Grønland où l'engin a été retrouvé a été momentanément bouclé et des restaurants et bars évacués. Selon la police, l'engin semblait avoir un potentiel de destruction limité.