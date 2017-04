Messahel s'entretient avec Mogherini

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires maghrébines de l’Union Africaine et de la Ligue des Etats Arabes, Abdelkader Messahel, s'est entretenu dimanche à Alger avec la Haute représentante de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, qui effectue une visite officielle de deux jours en Algérie. Les entretiens ont eu lieu au siège du ministère des Affaires étrangères, en présence des membres des deux délégations. A son arrivée samedi à Alger, Federica Mogherini, a exprimé sa "satisfaction" du niveau du partenariat bâti entre l'Algérie et l'UE, fruit d'un travail "très intense et très positif".