Biskra : Deux morts dans un accident de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de samedi à dimanche au lieu dit Echeka, situé au Sud de la commune d’Oumache, wilaya de Biskra, a-t-on appris dimanche auprès des services de la protection civile. L’accident dont les causes sont encore indéterminées s’est produit sur un tronçon de la route nationale(RN) 3 reliant les wilayas de Biskra et d’Ouargla, suite à une collision entre un camion de poids lourd et un véhicule léger, a précisé la même source.