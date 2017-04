Au moins 36 morts en Egypte dans deux attentats

Deux attentats à la bombe ont visé dimanche deux églises en Egypte, faisant au moins 25 morts à Tanta, au nord du Caire, et 11 morts à Alexandrie. La première explosion s'est déroulée peu avant 10H00 dans l'église Mar Girgis de Tanta, une grande ville à une centaine de km du Caire dans le delta du Nil, au premier jour de la Semaine sainte. Le bilan s'est rapidement aggravé, passant de 13 morts initialement à 25 morts et 78 blessés selon le ministère de la Santé. Quelques heures plus tard, une autre explosion a eu lieu à l'église Mar Morcos à Alexandrie, la grande ville du nord du pays, faisant 11 morts et 35 blessés.