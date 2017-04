L’Algérie, une opportunité d’affaires pour les Britanniques

L’Algérie représente "une grande opportunité d’affaires" pour les Britanniques, et les possibilités de diversifier les secteurs de coopération entre les deux pays sont à explorer, a affirmé le Lord-Maire de la cité de Londres, Andrew Parmley, en visite à Alger du 8 au 10 avril. Selon lui, cette visite vise à diversifier les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays, et de travailler plus étroitement à même d’explorer toutes les opportunités d’affaires que représente l’Algérie qui est un marché attractif. Il a relevé que même si son pays est plus présent en Algérie dans le domaine énergétique avec le groupe British Petroleum (BP), le Royaume Uni a déjà commencé à étendre cette présence à d’autres secteurs, et aspire à les renforcer et, parallèlement, à explorer d’autres domaines.