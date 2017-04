Nigeria: Huit civils tués lors de nouvelles attaques de BokoHaram

Les terroristes de Boko Haram ont tué au cours du week-end huit civils et cinq soldats dans deux attaques distinctes dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué dimanche des sources concordantes. Samedi, neuf personnes parties de Maiduguri, capitale de l'Etat du Borno, pour ramasser du bois de chauffe à une dizaine de kilomètres ont été arrêtées près du village de Kayamla par un groupe de terroristes qui ont tué huit d'entre elles, une seule ayant réussi à s'échapper, selon des habitants. "Les hommes armés ont arrêté la camionnette et ont rassemblé les hommes. Ils en ont massacré huit et ont brûlé leurs corps", a déclaré Babakura Kolo, membre d'une milice civile anti-Boko Haram.