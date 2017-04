Abdelmalek Sellal en visite de travail ce lundi à Djelfa

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, effectue ce lundi, une visite de travail d’une journée dans la wilaya de Djelfa, durant laquelle il inspectera l’état d’avancement du programme de développement dans cette wilaya steppique du centre du pays. Au cours de cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, M. Sellal procédera à l'inauguration et à l’inspection de plusieurs projets dans les secteurs de l’agriculture, les travaux publics, l’énergie, la santé, les équipements publics, et l’enseignement supérieur, entre autres. Accompagné d’une importante délégation ministérielle, le Premier ministre va entamer sa visite, par la commune d’Ain Ouessara, à 100 km au nord de Djelfa, où il se rendra à une exploitation agricole et le projet d’un abattoir avicole du groupe Khidher Abdelkader.