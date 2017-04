Syrie: une base de la coalition attaquée par l'EI

Les forces alliées sous commandement américain et les rebelles syriens ont réussi à contenir samedi une attaque perpétrée par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" contre une de leurs bases, près de la frontière jordanienne, a indiqué dimanche la coalition anti-EI. Cette attaque contre la base de At-Tanf, dans le sud de la Syrie, avait notamment impliqué un véhicule piégé suivi d'un groupe d'assaut d'une trentaine de kamikazes vêtus de gilets explosifs. "La coalition et ses forces partenaires se sont défendues en ouvrant directement le feu sur ces assaillants, avant de détruire les véhicules ennemis et les combattants restant grâce à plusieurs frappes aériennes de la coalition", a précisé la coalition dans un communiqué.