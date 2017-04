Les journaux publics créent un "groupe de presse"

Les six médias publics (El moudjahid, Echaab, El massa, Horizons, El-djoumhouria et Ennasr) seront rassemblés dans un même groupe de presse à terme, a-t-on appris dimanche auprès du ministère de la Communication. Ce groupe sera dirigé par un Président-directeur général unique, et des directeurs exécutifs des quotidiens publics. Ceux-ci pourraient être regroupés par langue, comme il n’est pas exclu que des quotidiens soient transformés en hebdomadaires, à l’image de leurs illustres prédécesseurs Algérie Actualités et Révolution africaine.