Plus de 16.000 paquets de cigarettes saisis à Sétif

Les services de la Sûreté nationale ont saisi plus de 16.000 paquets de cigarettes et 900 sachets de tabac à chiquer dans la wilaya de Sétif, ainsi que 937 comprimés psychotropes dans 10 autres wilayas, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Les services de sureté de Sétif ont saisi 16.700 paquets de cigarettes, 960 sachets de tabac à chiquer. L’opération a été effectuée sur la base d’informations parvenues aux services de police de la daïra de Hammam Sakhna et faisant état de la tentative de transport d’une quantité considérable de paquets de cigarettes et de la poudre de tabac contrefait, par un individu qui a été arrêté par la suite, a ajouté la même source.