Destruction de trois casemates à Bordj Bou Arreridj et Batna

Trois abris pour terroristes, une mine de confection artisanale et deux barils contenant des outils de détonation et des denrées alimentaires ont été détruit, dimanche, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Bordj Bou Arreridj et Batna, indique lundi un communiqué de ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors des opérations de recherche et de ratissage, des détachements de l’Armée nationale populaire ont détruit, le 09 avril 2017 à Bordj Bou Arreridj et Batna, trois abris pour terroristes, une mine de confection artisanale et deux barils contenant des outils de détonation et des denrées alimentaires", note la même source.