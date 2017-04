Allemagne: 200 volontaires anti-Daesh en Syrie et en Irak

Plus de 200 volontaires sont partis d'Allemagne depuis 2013 pour combattre l'organisation terroriste autoproclamée "Etat islamique" (EI/Daech) en Syrie et en Irak, a indiqué lundi le ministère allemand de l'Intérieur. "Sur ces 204 combattants, 69 sont de nationalité allemande", indique une note du ministère. Ces 204 volontaires ont rejoint, comme des centaines d'autres étrangers, les milices qui combattent Daech en Irak et en Syrie. Le ministère de l'Intérieur allemand estime que la moitié de ces combattants sont revenus en Allemagne, dont 43 possèdent la nationalité allemande.