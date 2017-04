Lamamra reçoit une délégation du Congrès américain

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a reçu lundi à Alger une délégation du Congrès américain, conduite par l'Assistant principal du président de la Chambre des Affaires étrangères, Thomas M. Hill. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience, M. M. Hill a indiqué que ses entretiens avec M. Lamamra ont porté sur "l'excellente et la profonde relation de coopération qu'entretiennent les deux pays dans les divers domaines, notamment politique, économique et en matière de lutte contre le terrorisme". L'audience s'est déroulée en présence de l'ambassadrice des Etats-Unis à Alger, Joan Polaschik.