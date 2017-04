Yémen: plus de 40 morts dans des combats en 24 heures

Plus de 40 rebelles, soldats et civils ont été tués en 24 heures au Yémen dans des combats et une tentative d'attentat contre un commandant des forces loyales au gouvernement, ont indiqué lundi des sources militaires et hospitalières. Trois civils ont été tués lundi dans la ville de Dhaleh (sud) lorsqu'un engin a explosé au passage du commandant de la 3e Brigade blindée Ali Mokbil, a indiqué une source militaire. Le commandant et les membres de son escorte n'ont pas été touchés, a ajouté cette source, citée par des médias, tandis que l'hôpital S'nah de Dhaleh a confirmé le bilan des victimes civiles.