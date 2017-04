Nigeria: six morts dans une attaque armée près de Lagos

Des hommes armés ont abattu quatre policiers, un capitaine de l'armée et un civil dans une attaque en périphérie de Lagos, la capitale économique du Nigeria, a déclaré lundi la police. Dans la nuit de samedi à dimanche, des hommes armés ont envahi Owutu-Ishawo, un quartier d'Ikorodu, commune située à une dizaine de km de Lagos, où ils ont enlevé des habitants après avoir pillé leurs maisons et magasins, dans le but d'obtenir des rançons contre leur libération. "Vers 1 heure du matin, la police a reçu un appel de détresse" l'informant qu'un groupe d'hommes armés étaient arrivés en bateau par les forêts marécageuses et les lagunes entourant la ville, a déclaré le porte-parole de la police de Lagos, Olarinde Famous-Cole.