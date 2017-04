Un terroriste et des membres de sa famille capturés à Skikda

Le terroriste G. Fouad, alias Salah ainsi que les membres de sa famille, composée de son épouse, ses trois filles et deux fils, ont été capturés lundi dans la wilaya de Skikda par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’ANP a réussi, cet après-midi du 10 avril 2017, à mener un assaut sur une casemate dans la zone de Oued Zhor, wilaya de Skikda, et à capturer le terroriste G. Fouad, alias Salah, qui avait rallié les groupes criminels en 2002 comme spécialiste en explosifs et en fabrication de bombes. Cette opération a permis également d’arrêter la famille dudit criminel composée de son épouse, ses trois filles et deux fils, ainsi que la saisie d’un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et d’une quantité de munitions", précise la même source.