Burkina: Le procès de Compaoré le 27 avril

L'ex-président burkinabè Blaise Compaoré, qui vit en exil en Côte d'Ivoire, et les ministres de son dernier gouvernement seront jugés le 27 avril pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui avait conduit à la chute du régime, a annoncé lundi la Haute Cour de justice. "La Haute Cour de Justice va statuer sur le dossier de l'insurrection populaire, le jeudi 27 avril (...) dans la salle d'audience du Tribunal de grande instance de Ouagadougou", précise un communiqué du Parquet général. Les membres du dernier gouvernement du Premier ministre Beyon Luc Adolphe Tiao, y compris l'ancien président Blaise Compaoré qui était aussi ministre de la Défense, sont poursuivis pour "complicité d'homicide volontaire" et "coups et blessures volontaires".