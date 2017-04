Une jeune Pakistanaise, messagère de la paix de l'ONU

La jeune Pakistanaise Malala Yousafzai, militante des droits des femmes et prix Nobel de la paix, a été nommée lundi Messagère de la paix de l'ONU sur la question de l'éducation des filles. "Vous êtes le symbole de la cause qui est probablement la plus importante dans le monde, l'éducation pour tous, et en particulier, l'éducation des filles", a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors de la cérémonie de désignation au siège de l'ONU à New York. Selon le chef de l'ONU, Malala Yousafzai est "non seulement une héroïne mais une personne très engagée et généreuse" et un exemple "fantastique d'amitié et de simplicité qui nous rend très très reconnaissants".