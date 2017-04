San Bernardino à nouveau frappée par la violence

Un enfant et une enseignante tués: un peu plus d'un an après l'un des pires attentats récents aux Etats-Unis, la ville de San Bernardino en Californie est de nouveau frappée par la violence, cette fois dans une école primaire. "J'ai vu du sang gicler sur le mur, j'ai couru aussi vite que j'ai pu, j'ai perdu une chaussure", raconte Brooklyn Johnson, élève de CE1 de l'école élémentaire North Park. Elle était en classe lundi quand son enseignante de 53 ans, Karen Smith, a été abattue par son mari, dont elle était séparée. Cedric Anderson, également 53 ans, a ouvert le feu vers 10H30 locales (17H30 GMT), touchant mortellement un élève de 8 ans et en blessant un autre avant de retourner son revolver contre lui.