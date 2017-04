Le monde "ne sera pas plus sûr" après l'élection de Trump

Depuis l'investiture de Donald Trump en tant que président des Etats-Unis, la majorité des Allemands (72%), des Français (64%), des Brésiliens (60%), des Britanniques (55%) et des Turcs (52%) pensent que "le monde ne sera pas plus sûr", selon un sondage "TNS Global" fait pour l'agence d'information et radio Sputnik. C'est également l'avis de 49% des Italiens et de 45% des Américains, selon la même source, précisant que les sondés répondaient à la question: "suite à l'élection de Donald Trump comme Président des Etats-Unis, pensez-vous que le monde sera plus ou moins sûr qu'avant?".