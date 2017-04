Le trafic internet interrompu sur le câble sous-marin

Le trafic internet sur la câble sous-marin d'Annaba, qui a subi le 6 mars dernier des dommages suite à des intempéries, sera interrompu vendredi prochain entre 01h00 et 18h00, afin de procéder à son transfert vers de nouveaux branchements, indique mardi le ministère de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication dans un communiqué. "Suite aux déterrage du câble sous-marin +SEA-ME-WE 4+ et des dommages subis au niveau de sa chambre d’atterrissement, causés par les intempéries enregistrées sur les côtes d'Annaba en date du 6 mars 2016, Algérie Télécom a initié plusieurs actions visant la sécurisation et la protection de ces installations, notamment l'aménagement d’une nouvelle chambre d’atterrissement sécurisée et assurant la protection optimale du câble, en remplacement de l'infrastructure située actuellement à proximité de la plage, l’exposant dangereusement, de ce fait, aux risques liés aux changements des conditions météorologiques ainsi qu’à tous les aléas", note la même source.