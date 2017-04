Venezuela: grand manifestation pro-Maduro à Caracas

Des milliers de personnes ont défilé mardi dans les rues de Caracas en faveur du président Nicolas Maduro, confronté à une forte pression internationale et à une vague de manifestations de l'opposition. Arborant casquettes et t-shirts rouges au logo du PSUV (Parti socialiste unifié du Venezuela), ces chavistes, du nom d'Hugo Chavez, au pouvoir entre 1999 et 2013, commémoraient également le 15e anniversaire du coup d'Etat de 2002 qui avait brièvement renversé l'ancien président, décédé en 2013. "No a la ingerencia de Luis Almagro" (Non à l'ingérence de Luis Almagro) ou "Venezuela se le respeta" (Le Venezuela on le respecte), pouvait-on lire sur les pancartes des fidèles du gouvernement, qui tenaient également des portraits de Chavez et de Simon Bolivar, héros des luttes d'indépendance en Amérique latine.