Le Brent à plus de 56 dollars à Londres

Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse mercredi en cours d'échanges européens alors que l'Arabie Saoudite aurait décidé de soutenir un renouvellement de l'accord de limitation de la production de l'Opep. En fin de matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 56,61 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 38 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de mai gagnait 32 cents à 53,72 dollars. Les cours de l'or noir entamaient une huitième séance consécutive de hausse, et ont atteint leur plus haut en cinq semaines en milieu de matinée à 56,63 dollars pour le Brent et à 53,74 dollars pour le WTI.