Accidents de la circulation: 22 morts en une semaine

Vingt-deux personnes ont été tuées et 1073 autres blessées dans 988 accidents de la circulation survenus du 2 au 8 avril au niveau de plusieurs wilayas du pays, selon un bilan rendu public mercredi par les services de la Protection civile. La wilaya de Biskra déplore le bilan le plus lourd avec cinq personnes décédées et 28 autres blessées dans 27 accidents de la route.