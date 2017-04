Pétrole : la production Opep a poursuivi sa baisse en mars

La production pétrolière mondiale a continué de décroître en mars grâce à la mise en oeuvre de l'accord de limitation de l'offre par l'Opep et de pays non Opep, mais ces efforts pourraient être mis à mal par les Etats-Unis qui devraient produire en 2017 plus qu'anticipé, a estimé mercredi l'Opep. Le mois dernier, la production mondiale a atteint 95,82 millions de barils par jour (mbj), soit une baisse de 230.000 barils par jour (bj) par rapport à février, mais un surplus de 220.000 bj sur un an, détaille l'Organisation des pays exportateurs de pétrole dans son rapport mensuel.