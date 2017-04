Port d'El Hamdania: Déclaration d'utilité publique des terrains

L'opération relative à la réalisation du grand port centre d'El-Hamdania (Cherchell) est désormais déclarée d'utilité publique en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général et d'envergure nationale et stratégique des travaux, indique un décret exécutif publié au Journal officiel no 19. En conséquence, le texte stipule que les crédits nécessaires aux indemnités au profit des intéressés pour les opérations d'expropriation des biens et droits réels immobiliers, au titre de cette?opération, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.