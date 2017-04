Cinq soldats soudanais tués au Yémen

Cinq soldats soudanais, dont un officier, ont été tués, et 22 autres blessés, mardi, lors d'opérations militaires au Yémen, a indiqué mercredi un porte-parole de l'armée soudanaise. "Nous avons perdu cinq soldats ", a indiqué le porte-parole, cité par des médias, sans donner plus de détails. Et d'ajouter: "Nos troupes au Yémen ont capturé toutes les zones ciblées dans la première phase, ont infligé des lourdes pertes à l'ennemi et détiennent de nombreux prisonniers", a-t-il ajouté.