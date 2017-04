Syrie: échange de prisonniers entre rebelles et forces gouvernementales

Un accord pour évacuer quatre villes syriennes assiégées a commencé à être appliqué mercredi avec un échange de prisonniers entre rebelles et forces gouvernementales, ont indiqué des sources locales et un média d'Etat. En tout, plus de 30.000 personnes sont censées être évacuées en vertu d'un accord conclu en mars et qui est parrainé par le Qatar, et l'Iran. Des milliers d'entre elles, civils et combattants armés, doivent commencer à être évacuées mercredi de Foua et Kafraya, deux localités aux mains des forces gouvernementales dans la province d'Idleb (nord-ouest) et encerclées par les rebelles. Les évacuations concernent également Madaya et Zabadani, des enclaves rebelles assiégées par les forces du gouvernement dans la province de Damas.