Mexique: 24 morts dans l’explosion d'un camion-citerne

Au moins 24 personnes ont péri brûlées et neuf ont été blessées jeudi dans l'explosion d'un camion-citerne après un accident avec un bus dans le sud du Mexique, ont annoncé les autorités. La collision a eu lieu en début de matinée sur une autoroute à la frontière des Etats de Guerrero et Michoacan et il y a de nombreux décès, selon Marco César Mayares, secrétaire de la protection civile du Guerrero. Il avait, dans un premier temps, fait état d'un bilan de 20 morts. L'impact a provoqué une forte explosion et le chauffeur du camion-citerne et une vingtaine de passagers du bus sont morts carbonisés, ont ajouté les autorités.