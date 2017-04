USA: les premières missions spatiales d'Orion reportées

Les deux premières missions de la capsule Orion dans le cadre du nouveau programme d'exploration habitée au-delà de l'orbite terrestre, et de Mars à plus long terme, seront probablement retardées, selon un rapport de la Nasa publié jeudi, évoquant de multiples défis techniques et budgétaires. Pour l'heure, le premier lancement d'Orion par la fusée Space Launch System (SLS) est prévu au plus tôt en novembre 2018, sans équipage. Une seconde mission, cette fois avec des astronautes à bord, est programmée au plus tôt en août 2021. Mais "ces deux premières missions d'exploration (EM-1 et EM-2) sont confrontées à de multiples obstacles techniques qui vont probablement retarder leur lancement", selon un rapport du bureau de l'inspecteur général de la Nasa, rédigé au terme d'un audit de neuf mois.