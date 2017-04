Partenariat public-privé: 4 projets d’infrastructures dans le Pipe

Quatre projets pilotes dans les transports susceptibles d'être retenus pour un financement par la Banque mondiale (BM), après décision du gouvernement, ont été examinés jeudi soir à Alger à l’issue d’une rencontre sur le Partenariat public-privé (PPP). Il s’agit du projet du péage sur l’autoroute Est-Ouest, et de la ligne pilote de bus à haut niveau de services (BHNS) qui doit relier Tafourah à Aéroport international Houari-Boumediene (20 Km) avec un partage du financement entre le secteur public et le privé, a indiqué le directeur général des Infrastructures au ministère des Travaux publics et des transports Boualem Chetibi.