Méga bombe américaine: des dizaines de combattants de l'EI tués

La plus puissante bombe américaine non-nucléaire, larguée jeudi dans l'est de l'Afghanistan, a détruit un fief montagneux du groupe Etat islamique et tué au moins 36 de ses combattants, a indiqué vendredi le gouvernement afghan, écartant toute victime civile. La bombe à effet de souffle massif (MOAB) GBU-43/B, surnommée "mère de toutes les bombes", a touché jeudi soir ce que les autorités afghanes ont décrit comme un réseau de tunnels et de grottes utilisé par l'EI dans le district d'Achin, situé dans la province orientale de Nangarhar frontalière du Pakistan. C'est la première fois que cette bombe de 9,8 tonnes, d'une puissance explosive comparable à 11 tonnes de TNT, était utilisée au combat.