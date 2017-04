Tanzanie: huit policiers tués dans une attaque

Huit policiers tanzaniens ont été tués par balles jeudi soir par des inconnus dans l'est du pays, région frappée ces derniers mois par une série d'attaques contre des politiciens et des forces de l'ordre, a annoncé vendredi la présidence. "Le président John Pombe Magufuli a été surpris et très peiné d'apprendre la nouvelle de la mort de huit policiers tués hier soir par des personnes armées à Jaribu, dans le district de Kibiti", a indiqué la présidence dans un communiqué, sans donner d'indications sur l'identité des assaillants. Les policiers rentraient d'une patrouille dans le district de Kibiti, à un peu plus de 100 km au sud de la capitale économique Dar es Salaam, lorsque leur véhicule a été attaqué, a précisé la présidence. La presse locale, citant des témoins, affirme que les assaillants se sont repliés dans une forêt une fois l'attaque terminée.