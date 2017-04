Des polonais intéressé l'investissement agricole à Ghardaïa

Les opportunités d'affaires et d'investissement qu'offre Ghardaïa dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire ont été mises en avant à l’occasion d'une visite de travail et de prospection du vice-président de l'Agence polonaise du marché agricole, M. Jaroslaw Olowski, jeudi et vendredi dans la région. Accompagné de la responsable de la coopération internationale, Mme Magdalana Rowinska et de l’experte au service commercial de l’ambassade de Pologne à Alger, Melle Amel Kouri, le vise président de l’Agence polonaise du marché agricole s’est montré fort intéressé par les atouts et les potentialités qu’offre la wilaya de Ghardaïa dans le domaine de l'agriculture et de la production laitière, suite aux exposés des présidents des Chambres de l'agriculture et du commerce de Ghardaïa.