La Russie et ses alliés appellent les talibans à déposer les armes

La Russie et ses alliés ont appelé vendredi, à l'issue d'une conférence internationale à Moscou sans les Etats-Unis, les talibans à déposer les armes et à négocier directement avec le gouvernement afghan. Cette conférence a rassemblé dans la capitale russe des représentants afghans, indiens, iraniens, chinois, pakistanais et ceux des cinq ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. Les Américains ont été invités, mais "n'ont pas pris part à la conférence pour des raisons qui ne sont pas claires pour nous", selon la diplomatie russe.