Trois narcotrafiquants éliminés au sud de Tindouf

Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a éliminé, vendredi, au niveau de la bande frontalière algéro-mauritanienne, au sud de Tindouf, trois narcotrafiquants et récupéré une importante quantité d'armes et de munitions, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire, appuyé par deux hélicoptères, a éliminé, le 14 avril 2017, au niveau de la bande frontalière algéro-mauritanienne, trois narcotrafiquants et détruit un véhicule tout-terrain", note le communiqué. Cette opération a permis de récupérer "deux mitrailleuse de type FM, un lance roquettes de type RPG-7, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov (PMAK), un pistolet automatique, une paire de jumelles, un téléphone satellitaire et une importante quantité de munitions", précise la même source.