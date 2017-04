Internet : la partie submergée du câble localisée

La partie submergée du câble SMW4 a été localisée par les ingénieurs câbliers, qui oeuvrent à la retirer sans endommager le système, indique vendredi un communiqué d'Algérie Télécom, expliquant qu'"en ce moment, le câble est à la surface de la mer et qu'il reste à le remonter à bord pour le trancher et le rebrancher sur le nouveau lien". "Après des heures de repérage, et en utilisant les dispositifs les plus sophistiqués, les ingénieurs du câblier, spécialistes dans ce type de travaux, viennent de localiser la partie submergée et s’emploient à la retirer sans endommager le système", note la même source.