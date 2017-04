Le nombre des demandes d'asile a baissé de 55% en Autriche

Le nombre des demandes d'asile a baissé de 55% au premier trimestre de l'année 2017 en Autriche par rapport à l'année 2016, selon des chiffres préliminaires du ministère de l'Intérieur. Un total de 6.480 demandes ont été déposées entre janvier et mars 2017, contre 14.400 il y a un an. Les demandeurs d'asile originaires de Syrie ont été les plus nombreux (1.908), suivis par les Afghans (1.133) et les Nigérians (445). Les Syriens ont également été les ressortissants les plus nombreux (88,5%) à voir leurs demandes approuvées, contre 28%pour les Afghans et seulement 1,5% pour les Nigérians.