Climat: Washington veut sortir de l'accord de Paris

Le patron de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) considère que les Etats-Unis doivent se retirer de l'accord de Paris sur le climat. "L'accord de Paris est quelque chose que nous devons vraiment examiner de près", a déclaré Scott Pruitt, sur la chaîne Fox, avant d'ajouter: "Les Etats-Unis doivent en sortir, selon moi", estimant que cet accord --adopté par 195 pays en décembre 2015-- était "une mauvaise affaire pour l'Amérique". Il a relevé que la Chine, plus important émetteur de CO2 de la planète, et l'Inde, également un gros pollueur, n'avaient "aucune obligation dans le cadre de cet accord jusqu'à 2030", déplorant que "les Etats-Unis --deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre-- subissent tous les coûts sans délai".