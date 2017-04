Etats-Unis: un mort dans une fusillade en Arizona

Une personne a été tuée et une femme blessée lors d'une fusillade survenue vendredi dans un restaurant à Tucson, dans l'Etat américain d'Arizona, l'auteur de la fusillade s'est ensuite suicidé, ont rapporté samedi les médias. Un homme et une femme se trouvaient dans un restaurant, quand ils ont été attaqués par un homme armé, a rapporté la chaîne de télévision locale "KOLD News 13". Les deux hommes sont morts et la femme, blessée à la jambe, a été traitée, a précisé Cody Gress, porte-parole des autorités locales. Les autorités n'ont pas révélé l'identité des victimes, indiquant toutefois qu'une enquête sera ouverture pour déterminer les causes de cette fusillade.