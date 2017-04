Turquie: 34 membres de la rébellion du PKK tués

Trente quatre éléments de la guérilla du Parti du travail du Kurdistan (PKK) ont été tués cette semaine lors des opérations sécuritaires menées en Turquie, selon un bilan hebdomadaire de l'état-major des forces armées turques (TSK). Les forces de sécurité ont éliminé 29 membres du PKK dans le Sud et le Sud-est du pays dont 5 cadres, a ajouté la même source, qui a fait état de la saisie de 63 engins explosifs improvisés, neuf lance-roquettes, 54 fusils, deux mitrailleuses et 21 pistolets ainsi que des équipements de fabrication de bombes. Les forces de sécurité ont également détruit 44 abris de la rébellion et tué cinq autres rebelles vendredi qui tentaient de s’infiltrer dans des postes de sécurité dans la province de Hakkari, frontalière avec l’Iran et l’Irak, a indiqué la TSK.