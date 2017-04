La fièvre aphteuse officiellement déclarée en Algérie

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdessalam Chelghoum, a affirmé, samedi dans la wilaya d’Adrar, que "toutes les dispositions sont prises pour circonscrire la fièvre aphteuse", signalée dans certaines wilayas. S’exprimant lors de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a indiqué que "toutes les mesures préventives sont prises pour circonscrire et empêcher la propagation de la fièvre aphteuse, dont des cas d’atteinte de bovins ont été signalés dernièrement dans les wilayas de Relizane, Médéa, Sétif et Bord Bou-Arreridj".