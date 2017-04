Attentat "majeur" déjoué au Pakistan

L'armée pakistanaise a annoncé samedi avoir déjoué un attentat "majeur" à Lahore à l'occasion d'un raid dans cette ville de l'est du Pakistan au cours duquel une personne a été tuée. "Une attaque terroriste d'envergure prévue pour Pâques à Lahore a été déjouée par les agences de renseignement", a indiqué l'armée dans un communiqué, sans fournir de précisions sur la personne tuée lors de l'assaut. Quatre soldats ont aussi été blessés, selon la même source. Les forces de sécurité ont également arrêté une femme et ont saisi des vestes piégées et des explosifs, a-t-on ajouté de même source.