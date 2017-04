Syrie: au moins 43 morts dans l'attentat contre des personnes évacuées

Au moins 43 personnes sont mortes dans l'attentat à la camionnette piégée commis samedi contre des bus transportant des personnes évacuées de localités syriennes loyalistes, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). "Il y a des blessés qui succombent à leurs blessures et on est en train de retrouver plus de cadavres", a indiqué l'OSDH. Parmi les victimes figurent 38 personnes évacuées des localités progouvernement de Foua et Kafraya, quatre rebelles qui gardaient les bus dans une zone de transit à l'ouest de la ville d'Alep (nord) et une personne non identifiée par l'OSDH. Un précédent bilan donné par l'OSDH faisait état de 24 morts dans cet attentat.