Trente autobus transportant des personnes évacuées sont arrivés à Alep

Les trente autobus qui transportaient des syriens évacués des villes de Kafraya et Foa, dans la province d'Idleb ont atteint des zones contrôlées par le gouvernement à Alep. Vingt-quatre heures auparavant, les autobus avaient été bloqués par les rebelles dans la région de Rashideen, à l'ouest d'Alep, et quelques heures avant leur arrivée à Alep, une explosion meurtrière avait frappé le point de rassemblement des autobus, à Rashideen, tuant soixante-dix personnes et en blessant plus de cent autres.