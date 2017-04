Référendum aujourd’hui en Turquie

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche en Turquie pour un référendum historique sur une réforme constitutionnelle visant à renforcer les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Les quelque 55,3 millions d'électeurs pourront voter de 04h00 GMT à 13h00 GMT dans l'est de la Turquie, et de 05h00 GMT à 14h00 GMT dans tout le pays, pour une consultation populaire sur un projet de réforme visant à remplacer le système parlementaire par un système présidentiel. Le scrutin, dont le résultat s'annonce serré, survient au terme d'une longue campagne particulièrement tendue, marquée notamment par une dégradation des relations entre la Turquie et l'Union européenne.