Le patron du Conseil de sécurité nationale américain à Kaboul

Le patron du Conseil de sécurité nationale (NSC) américain, le général H.R. McMaster, est arrivé à Kaboul dimanche, quatre jours après le largage d'une méga-bombe sur des positions du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI, Daech) dans l'Est de l'Afghanistan. Annoncée par le président Donald Trump le 12 avril et par un message de l'intéressé sur Twitter, cette visite a été confirmée par la présidence afghane et par des responsables américains à Kaboul. "A Kaboul pour de très importants entretiens concernant la coopération mutuelle" a tweeté le général en arrivant dans la capitale afghane dimanche matin.