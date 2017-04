Le cadavre d'un terroriste découvert à Skikda

Le cadavre du terroriste dénommé F. Khodja dit "Abbès" a été découvert samedi à Skikda par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), alors qu'un autre détachement a détruit 5 casemates et 6 mines de confection artisanale, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignement, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert le 15 avril 2017, à Skikda, le cadavre du terroriste dénommé F. Khodja dit +Abbès+", précise la même source, ajoutant qu'un autre détachement "a détruit, dans le même secteur, 5 casemates et 6 mines de confection artisanale".